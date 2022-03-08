Удар в сердце путинской военной машины: Зеленский поблагодарил Байдена за запрет импорта российской нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдену за запрет на импорт российской нефти, газа и энергии, заявив, что это “удар в сердце путинской военной машины”. Об этом Зеленский написал в своем Twitter, пишет УНН.
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“Благодарен США и Президенту Джо Байдену за нанесение удара в сердце военной машины Путина и запрет нефти, газа и угля на американском рынке. Поощряйте другие страны и лидеров на такие действия”, - написал Зеленский.
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Сегодня Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты вводят запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.
По словам Байдена, это шаг, который имеет сильную двухпалатную поддержку в Конгрессе и в стране.
США приняли это решение в тесной консультации с союзниками и партнерами, особенно в Европе, добавил он.