Удар рф по Кривому Розі: вже відомо про 5 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг постраждало п'ятеро людей. Четверо чоловіків з осколковими пораненнями госпіталізовані, одна жінка лікується вдома.
Внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг постраждало п'ятеро людей, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У Кривому Розі постраждали п'ятеро людей. Четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. Серед потерпілих і 54-річна жінка. Вона буде оговтуватися вдома
За його словами, інформація щодо того, яких збитків завдав ворог, уточнюється.
Раніше УНН повідомляв, що у Кривому Розі, який перебуває у жалобі, російські війська знову атакували цивільних.