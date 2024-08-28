Удар рф по Кривому Рогу: уже известно о 5 пострадавших

В результате вражеской атаки на Кривой Рог пострадали пять человек, сообщил в среду председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Кривом Роге пострадали пять человек. Четверо мужчин - 29, 41, 44 и 60 лет. У них осколочные ранения, ушибы, акубаротравмы. Все в больнице в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших и 54-летняя женщина. Она будет приходить в себя дома - написал Лысак в Telegram.

По его словам, информация относительно того, какой ущерб нанес враг, уточняется.



Ранее УНН сообщал, что в Кривом Роге, который находится в трауреи, российские войска снова атаковали гражданских.