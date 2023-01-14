Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: в ОП кажуть, що понад тисячу людей треба забезпечити житлом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У результаті ракетного удару рф по житловому будинку у Дніпрі понад тисячу людей потрібно забезпечити житлом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
Деталі
За словами Тимошенка, російська ракета влучила в будинок в якому 16 під‘їздів та проживало близько 1700 мешканців.
"У зруйнованих під‘їздах 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей (близько 50 дітей). Це страшні цифри на які орієнтуються рятувальники розгрібаючи завали. Весь будинок без електрики, газу, без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом понад 1000 людей", - повідомив заступник голови ОП.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світ має зупинити це зло: Зеленський відреагував на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі
Нагадаємо
Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.
Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У результаті чого 64 людини отримали поранення і ще 5 - загинули.