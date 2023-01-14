Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: в ОП кажуть, що понад тисячу людей треба забезпечити житлом

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За словами Тимошенка, російська ракета влучила в будинок в якому 16 під‘їздів та проживало близько 1700 мешканців.

"У зруйнованих під‘їздах 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей (близько 50 дітей). Це страшні цифри на які орієнтуються рятувальники розгрібаючи завали. Весь будинок без електрики, газу, без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом понад 1000 людей", - повідомив заступник голови ОП.

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Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.

Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У результаті чого 64 людини отримали поранення і ще 5 - загинули.