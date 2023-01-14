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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Удар по многоэтажке в Днепре: в ОП говорят, что более тысячи человек надо обеспечить жильем

Киев • УНН

 • 460339 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. В результате ракетного удара рф по жилому дому в Днепре более тысячи человек нужно обеспечить жильем. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Удар по многоэтажке в Днепре: в ОП говорят, что более тысячи человек надо обеспечить жильем

Детали

По словам Тимошенко, российская ракета попала в дом в котором 16 подъездов и проживало около 1700 жителей.

"В разрушенных подъездах 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек (около 50 детей). Это страшные цифры на которые ориентируются спасатели разгребая завалы. Весь дом без электричества, газа, без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек", - сообщил заместитель председателя ОП.

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Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре ракета попала в жилой дом. В результате чего 64 человека получили ранения и еще 5 - погибли.

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