«Учитель року – 2023»: затверджено список переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У вівторок було затверджено список переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023». Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Про це повідомляє МОН України, пише УНН.
Деталі
У вівторок, 20 червня 2023 року, міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ № 767 «Про затвердження списку переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023». У цьогорічному конкурсі змагалися вчителі початкової школи та вчителі предметів «Захист України», «Основи здоров’я», «Фізична культура».
Переможцям конкурсу буде надано почесне звання «Заслужений вчитель України», лауреатів нагородять грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.