«Учитель року – 2023»: затверджено список переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу

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У вівторок, 20 червня 2023 року, міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ № 767 «Про затвердження списку переможців та лауреатів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023». У цьогорічному конкурсі змагалися вчителі початкової школи та вчителі предметів «Захист України», «Основи здоров’я», «Фізична культура».

Переможцям конкурсу буде надано почесне звання «Заслужений вчитель України», лауреатів нагородять грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.













