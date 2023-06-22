"Учитель года - 2023": утвержден список победителей и лауреатов всеукраинского конкурса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Во вторник был утвержден список победителей и лауреатов всеукраинского конкурса «Учитель года – 2023». Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Оксен Лисовой. Об этом сообщает МОН Украины, пишет УНН.
Детали
Во вторник, 20 июня 2023 года, министр образования и науки Оксен Лисовой подписал приказ № 767 «Об утверждении списка победителей и лауреатов всеукраинского конкурса «Учитель года – 2023». В нынешнем конкурсе соревновались учителя начальной школы и учителя предметов «Защита Украины», «Основы здоровья’я», «Физическая культура».
Победителям конкурса будет присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Украины», лауреатов наградят грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.