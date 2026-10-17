Учені випробували препарат, який захищає кишківник від глютену: результати дослідження

$44.890.0950.310.04
ukenru
04:29 • 9106 перегляди
Нічні атаки росіян по українських регіонах: загиблий у Херсоні, десятки постраждалих та пошкоджена інфраструктураPhoto
04:19 • 10194 перегляди
Трамп запровадив "пекельні" санкції проти росії та одразу призупинив їхню дію – BBC
03:17 • 11029 перегляди
Зеленський розкритикував угоду Трампа з росією щодо дизеля, а дії москви щодо миру назвав "пародією"
02:38 • 12440 перегляди
На російських дронах "Молния-2" виявили загадкові пристрої: чи може це бути аналог Starlink
01:56 • 12480 перегляди
путін заявив про захоплення 6500 кв. км України, але реальні успіхи армії рф у 45 разів менші – ISW
01:17 • 11956 перегляди
НПЗ "роснефти", який забезпечує пальним москву, зупинив частину виробництва після атаки дронів
00:38 • 12167 перегляди
лукашенко заявив, що Трамп не має права диктувати Україні, хто повинен бути її президентом
23:56 • 12371 перегляди
"Їх взагалі не слід пускати до Європи" - у Фінляндії пропонують заборонити туристичні візи росіянам
16 жовтня, 23:16 • 12228 перегляди
Поворот Трампа до росії викликав невдоволення американців – ЗМІ
16 жовтня, 22:57 • 11322 перегляди
Зеленський готовий на 100 днів припинити удари по НПЗ росії в обмін на розширення Starlink – WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.8м/с
99%
751мм
Популярнi новини
Леброн Джеймс влаштував несподіваний сюрприз Ашеру на 48-річчяPhoto16 жовтня, 21:05 • 13563 перегляди
KFC відмовляється від Pepsi на користь Coca-Cola: PepsiCo може втратити $500 мільйонів на рік16 жовтня, 22:06 • 10933 перегляди
З'явилися знімки наслідків удару по дата-центру "Яндекса" у росіїVideo16 жовтня, 22:55 • 9072 перегляди
Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів16 жовтня, 23:05 • 7700 перегляди
Тома Круза звинуватили у спробі залучити Джима Керрі до саєнтології00:06 • 10634 перегляди
Публікації
Міжнародний день боротьби з бідністю: чому його відзначають 17 жовтня і наскільки гострою залишається проблема05:00 • 1438 перегляди
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
16 жовтня, 13:30 • 42290 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
Ексклюзив
16 жовтня, 13:11 • 38782 перегляди
Дюбуа vs Уордлі 2: анонс бою за титул WBO у ЛондоніVideo16 жовтня, 12:17 • 42112 перегляди
Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламентуPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 10:05 • 50929 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Леді Гага
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Іран
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Біллі Джоел заявив, що лікарі заборонили йому виступати та керувати автомобілем03:05 • 3016 перегляди
Джонні Депп опинився в центрі нового скандалу: відомий актор відхрестився від дружби з нимPhoto02:05 • 4082 перегляди
Леді Гагу звинуватили у зневажливому ставленні до легендарної співачки та вимагають вибаченьPhoto01:06 • 4928 перегляди
Тома Круза звинуватили у спробі залучити Джима Керрі до саєнтології00:06 • 10667 перегляди
Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів16 жовтня, 23:05 • 7756 перегляди
Актуальне
Starlink
The Times
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Опалення

Учені випробували препарат, який захищає кишківник від глютену: результати дослідження

Київ • УНН

 • 2118 перегляди

ANB033 зменшив ушкодження кишківника у пацієнтів із целіакією після вживання глютену. Препарат ще потребує масштабніших випробувань.

Учені випробували препарат, який захищає кишківник від глютену: результати дослідження

Науковці повідомили про успішні результати ранніх клінічних випробувань експериментального препарату ANB033, який може захищати кишківник людей із целіакією від пошкоджень після вживання глютену. Про це повідомило агентство Reuters, пише УНН.

Деталі

У дослідженні взяли участь 32 пацієнти з целіакією – аутоімунним захворюванням, за якого вживання глютену спричиняє запалення та пошкодження тонкого кишківника. Учасникам зробили три підшкірні ін'єкції препарату, після чого вони вживали глютен під контролем лікарів.

Результати показали, що ANB033 суттєво зменшував пошкодження кишківника та полегшував симптоми захворювання. Додаткових ліків потребували лише 6% пацієнтів, які отримували препарат, порівняно з 47% у групі плацебо.

Як працює новий препарат

ANB033 блокує дію двох імунних білків – IL-15 та IL-2, які беруть участь у розвитку запалення кишківника. Завдяки цьому препарат може послаблювати патологічну імунну реакцію на глютен.

Наразі основним способом контролю целіакії залишається сувора безглютенова дієта. Навіть невелика кількість глютену в продуктах може викликати симптоми та пошкодження слизової оболонки кишківника.

Розробники планують представити результати дослідження на Міжнародному симпозіумі з целіакії. Водночас препарат ще не схвалений для широкого медичного застосування, а його ефективність і безпеку необхідно підтвердити у масштабніших випробуваннях.

У Європі стрімко поширюється небезпечний вірус, який уже забрав 130 життів16.10.26, 01:38 • 15607 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Reuters