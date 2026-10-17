Учені випробували препарат, який захищає кишківник від глютену: результати дослідження
Київ • УНН
ANB033 зменшив ушкодження кишківника у пацієнтів із целіакією після вживання глютену. Препарат ще потребує масштабніших випробувань.
Науковці повідомили про успішні результати ранніх клінічних випробувань експериментального препарату ANB033, який може захищати кишківник людей із целіакією від пошкоджень після вживання глютену. Про це повідомило агентство Reuters, пише УНН.
Деталі
У дослідженні взяли участь 32 пацієнти з целіакією – аутоімунним захворюванням, за якого вживання глютену спричиняє запалення та пошкодження тонкого кишківника. Учасникам зробили три підшкірні ін'єкції препарату, після чого вони вживали глютен під контролем лікарів.
Результати показали, що ANB033 суттєво зменшував пошкодження кишківника та полегшував симптоми захворювання. Додаткових ліків потребували лише 6% пацієнтів, які отримували препарат, порівняно з 47% у групі плацебо.
Як працює новий препарат
ANB033 блокує дію двох імунних білків – IL-15 та IL-2, які беруть участь у розвитку запалення кишківника. Завдяки цьому препарат може послаблювати патологічну імунну реакцію на глютен.
Наразі основним способом контролю целіакії залишається сувора безглютенова дієта. Навіть невелика кількість глютену в продуктах може викликати симптоми та пошкодження слизової оболонки кишківника.
Розробники планують представити результати дослідження на Міжнародному симпозіумі з целіакії. Водночас препарат ще не схвалений для широкого медичного застосування, а його ефективність і безпеку необхідно підтвердити у масштабніших випробуваннях.
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