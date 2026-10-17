Учёные испытали препарат, который защищает кишечник от глютена: результаты исследования
Киев • УНН
ANB033 уменьшил повреждение кишечника у пациентов с целиакией после употребления глютена. Препарат ещё нуждается в более масштабных испытаниях.
Учёные сообщили об успешных результатах ранних клинических испытаний экспериментального препарата ANB033, который может защищать кишечник людей с целиакией от повреждений после употребления глютена. Об этом сообщило агентство Reuters, пишет УНН.
Подробности
В исследовании приняли участие 32 пациента с целиакией — аутоиммунным заболеванием, при котором употребление глютена вызывает воспаление и повреждение тонкого кишечника. Участникам сделали три подкожные инъекции препарата, после чего они употребляли глютен под контролем врачей.
Результаты показали, что ANB033 существенно уменьшал повреждение кишечника и облегчал симптомы заболевания. Дополнительные лекарства потребовались лишь 6% пациентов, получавших препарат, по сравнению с 47% в группе плацебо.
Как работает новый препарат
ANB033 блокирует действие двух иммунных белков — IL-15 и IL-2, которые участвуют в развитии воспаления кишечника. Благодаря этому препарат может ослаблять патологическую иммунную реакцию на глютен.
В настоящее время основным способом контроля целиакии остаётся строгая безглютеновая диета. Даже небольшое количество глютена в продуктах может вызвать симптомы и повреждение слизистой оболочки кишечника.
Разработчики планируют представить результаты исследования на Международном симпозиуме по целиакии. В то же время препарат ещё не одобрен для широкого медицинского применения, а его эффективность и безопасность необходимо подтвердить в более масштабных испытаниях.
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