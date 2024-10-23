Учень відкрив стрілянину в школі в рф, є постраждалий
Київ • УНН
У школі в губкінському підліток проніс пневматичний пістолет і поранив однокласника в ногу. Металодетектори не виявили зброю через пластмасовий корпус. Поліція проводить бесіди в школах міста.
У школі на ямалі, півострові на півночі Західного Сибіру, учень відкрив вогонь з пневматики по своїх однокласниках, є поранений. Про це пише SHOT, передає УНН.
Деталі
За даними SHOT, інцидент стався напередодні в школі № 9 у губкінському. Підліток проніс у будівлю пневматичний пістолет. Зазначається, що рамки-металодетектори на нього не спрацювали.
На перерві хлопець пішов у туалет з однокласниками. Там він і почав стріляти. Потрапив у ногу одному з учнів. Потерпілому надали допомогу на місці. Поранення, як зазначається, виявилося несерйозним.
Зі школярем, який стріляв, зараз працюють поліцейські, він уже стояв на профілактичному обліку.
Пістолет був потужністю до трьох джоулів. В окружному департаменті освіти повідомили, що зброєю він не є, і тому пластмасовий корпус не виявили за допомогою металодетектора.
Нагадаємо
У грудні минулого року в російському брянську внаслідок стрілянини в гімназії постраждали п'ятеро людей. Загинула одна поранена дівчинка і восьмикласниця, яка стріляла.