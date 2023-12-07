Стрельба в брянской школе: возросло количество пострадавших
Киев • УНН
Пять человек пострадали в результате стрельбы в брянской школе с участием ученицы восьмого класса, которая впоследствии покончила жизнь самоубийством; одна раненая девочка впоследствии скончалась. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
В российском брянске в результате стрельбы в гимназии пострадали пять человек. Погибла одна раненая девочка и восьмиклассница, которая стреляла. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на мвс рф, пишет УНН.
Детали
Ученица восьмого класса гимназии № 5 принесла в школу огнестрельное оружие и устроила стрельбу. По предварительным данным, она была вооружена дробовиком, который принадлежал отцу.
По последним данным мвс, пострадали пять человек, одна раненая девочка впоследствии погибла.
Стрелявшая восьмиклассница покончила с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве по факту стрельбы в гимназии.
Дополнение
РосСМИ называют имя девочки, открывшей стрельбу. Это 14-летняя Алина А. По информации телеграм-каналов, школьница подвергалась травле. Она устроила стрельбу во время урока биологии, целясь в мальчиков.
В результате, пишут телеграм-каналы, четверо учеников были ранены, один из них в реанимации. Также погибла 13-летняя одноклассница Алины - Мария.
По данным Baza, стрельба в школе брянска стала первым случаем нападения школьницы в россии, во время которого есть погибшие.
РосСМИ публикуют видео из брянской гимназии нападения школьницы. Слышны выстрелы, ученики забегают в класс и ищут ключ, чтобы закрыть кабинет.
Напомним
Ранее УНН сообщал о трех пострадавших в результате стрельбы в школе в российском брянске.
Стрельба в брянской школе: возросло количество пострадавших
Пять человек пострадали в результате стрельбы в брянской школе с участием ученицы восьмого класса, которая впоследствии покончила жизнь самоубийством; одна раненая девочка впоследствии скончалась. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
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