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Стрельба в брянской школе: возросло количество пострадавших

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 08:16  •  20669 просмотра

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Пять человек пострадали в результате стрельбы в брянской школе с участием ученицы восьмого класса, которая впоследствии покончила жизнь самоубийством; одна раненая девочка впоследствии скончалась. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

 В российском брянске в результате стрельбы в гимназии пострадали пять человек. Погибла одна раненая девочка и восьмиклассница, которая стреляла. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на мвс рф, пишет УНН

Детали

Ученица восьмого класса гимназии № 5 принесла в школу огнестрельное оружие и устроила стрельбу. По предварительным данным,  она была вооружена дробовиком, который принадлежал отцу.

По последним данным мвс, пострадали пять человек, одна раненая девочка впоследствии погибла. 

Стрелявшая восьмиклассница покончила с собой.  Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве по факту стрельбы в гимназии. 

Дополнение

РосСМИ называют имя девочки, открывшей стрельбу. Это 14-летняя Алина А. По информации телеграм-каналов, школьница подвергалась травле. Она устроила стрельбу во время урока биологии, целясь в мальчиков. 

В результате, пишут телеграм-каналы, четверо учеников были ранены, один из них в реанимации. Также погибла 13-летняя одноклассница Алины -  Мария.  

По данным Baza, стрельба в школе брянска стала первым случаем нападения школьницы в россии, во время которого есть погибшие. 

РосСМИ публикуют видео из брянской гимназии нападения школьницы. Слышны выстрелы, ученики забегают в класс и ищут ключ, чтобы закрыть кабинет.

Напомним 

Ранее УНН сообщал о трех пострадавших в результате стрельбы в школе в российском брянске. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Стрілянина у брянській школі: зросла кількість постраждалих
Shooting in Bryansk school: the number of victims has increased
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Стрельба в брянской школе: возросло количество пострадавших

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