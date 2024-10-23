Ученик открыл стрельбу в школе в рф, есть пострадавший
Киев • УНН
В школе в губкинском подросток пронес пневматический пистолет и ранил одноклассника в ногу. Металлодетекторы не обнаружили оружие из-за пластмассового корпуса. Полиция проводит беседы в школах города.
В школе на ямале, полуострове на севере Западной Сибири, ученик открыл огонь из пневматики по своим одноклассникам, есть раненый. Об этом пишет SHOT, передает УНН.
Детали
По данным SHOT, инцидент произошёл накануне в школе № 9 в губкинском. Подросток пронёс в здание пневматический пистолет. Отмечается, что рамки-металлодетекторы на него не сработали.
На перемене парень пошёл в туалет с одноклассниками. Там он и начал стрелять. Попал в ногу одному из учеников. Пострадавшему оказали помощь на месте. Ранение, как отмечается, оказалось несерьёзным.
Со стрелявшим школьником сейчас работают полицейские, он уже стоял на профилактическом учёте.
Пистолет был мощностью до трех джоулей. В окружном департаменте образования сообщили, что оружием он не является, и поэтому пластмассовый корпус не обнаружили с помощью металлодетектора.
Напомним
В декабре прошлого года в российском брянске в результате стрельбы в гимназии пострадали пять человек. Погибла одна раненая девочка и восьмиклассница, которая стреляла.