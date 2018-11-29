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Учасники смолоскипної ходи завершили мітинг, не дочекавшись Авакова

Учасники смолоскипної ходи завершили мітинг, не дочекавшись Авакова

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Активісти завершили смолоскипну ходу з приводу 5-ї річниці розгону Євромайдану, не дочекавшись, поки до них вийде міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.

Учасники смолоскипної ходи після невеликого мітингу під стінами МВС і перемовин з представником відомства вирішили завершити акцію, не дочекавшись очікуваного протягом років звіту правоохоронців про хід розслідування злочинів на Майдані у 2013-2014 роках. Зокрема вони вимагали, щоб до них вийшов очільник МВС Арсен Аваков, однак він цього не зробив, як і всі попередні роки.

"До прокуратури йти не будемо – не бачу сенсу", - підкреслив один з організаторів заходу.

При цьому учасники ходи забрали свої смолоскипи, які вони перед цим установили в снігу, згорнули прапори й залишили вулицю Богомольця, де розташована будівля МВС.

Нагадаємо, у центрі Києва сьогодні пройшла смолоскипна хода активістів, присвячена 5-тій річниці розгону Євромайдану.

Як раніше повідомляв УНН, в Києві 21 листопада відзначили День Гідності та Свободи на честь початку двох революцій, та вшанували Героїв Небесної сотні поминальним молебнем та покладання квітів. Вшанувати загиблих прийшло менше півсотні осіб.

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