Учасники смолоскипної ходи завершили мітинг, не дочекавшись Авакова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Активісти завершили смолоскипну ходу з приводу 5-ї річниці розгону Євромайдану, не дочекавшись, поки до них вийде міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.
Учасники смолоскипної ходи після невеликого мітингу під стінами МВС і перемовин з представником відомства вирішили завершити акцію, не дочекавшись очікуваного протягом років звіту правоохоронців про хід розслідування злочинів на Майдані у 2013-2014 роках. Зокрема вони вимагали, щоб до них вийшов очільник МВС Арсен Аваков, однак він цього не зробив, як і всі попередні роки.
"До прокуратури йти не будемо – не бачу сенсу", - підкреслив один з організаторів заходу.
При цьому учасники ходи забрали свої смолоскипи, які вони перед цим установили в снігу, згорнули прапори й залишили вулицю Богомольця, де розташована будівля МВС.
Нагадаємо, у центрі Києва сьогодні пройшла смолоскипна хода активістів, присвячена 5-тій річниці розгону Євромайдану.
Як раніше повідомляв УНН, в Києві 21 листопада відзначили День Гідності та Свободи на честь початку двох революцій, та вшанували Героїв Небесної сотні поминальним молебнем та покладання квітів. Вшанувати загиблих прийшло менше півсотні осіб.