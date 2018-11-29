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Участники факельного шествия завершили митинг, не дождавшись Авакова

Участники факельного шествия завершили митинг, не дождавшись Авакова

Киев  •  УНН

 • 11592 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Активисты завершили факельное шествие по поводу 5-й годовщины разгона Евромайдана, не дождавшись, пока к ним выйдет министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщает корреспондент УНН с места события.

Участники факельного шествия после небольшого митинга под стенами МВД и переговоров с представителем ведомства решили завершить акцию, не дождавшись ожидаемого годами отчета правоохранителей о ходе расследования преступлений на Майдане в 2013-2014 годах. В частности, они требовали, чтобы к ним вышел глава МВД Арсен Аваков, однако он этого не сделал, как и все предыдущие годы.

"В прокуратуру идти не будем - не вижу смысла", - подчеркнул один из организаторов мероприятия.

При этом участники шествия забрали свои факелы, которые они перед этим установили в снегу, свернули флаги и оставили улицу Богомольца, где расположено здание МВД.

Напомним, в центре Киева сегодня прошло факельное шествие активистов, посвященное 5-ой годовщине разгона Евромайдана.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве 21 ноября отметили День Достоинства и Свободы в честь начала двух революций, и почтили Героев Небесной сотни поминальным молебном и возложением цветов. Почтить погибших пришло меньше полусотни человек.

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