До МВС рушила смолоскипна хода до річниці розгону Євромайдану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У центрі Києва розпочалася смолоскипна хода активістів, присвячена 5-тій річниці розгону Євромайдану. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.
З Майдану Незалежності кілька десятків активістів рушили вздовж алеї Небесної Сотні, де біля однойменного монументу організатори провели імпровізований мітинг. Вони підкреслили, що хочуть нагадати владі про нерозслідуваність злочинів на Майдані.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва 29 листопада почали збиратися на смолоскипну ходу, згідно з анонсом, до будівлі Міністерства внутрішніх справ України.
У поліції запевнили, що на смолоскипній ході у столиці достатньо правоохоронців.