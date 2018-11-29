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У центрі столиці почали збиратися на смолоскипну ходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Учасники запланованої смолоскипної ходи з центру Києва до будівлі Міністерства внутрішніх справ України до 5-ї річниці розгону Євромайдана почали збір на Майдані Незалежності, передає кореспондент УНН.

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Анонсована факельно-фаєрна хода до Міністерства внутрішніх справ організовується з вимогою "конкретних результатів розслідування злочинів, скоєних під час Євромайдану".

Додамо, у ніч на 30 листопада стався силовий розгін мирного протесту - Євромайдану - на Майдані Незалежності у Києві.

Нагадаємо, у ГПУ, коментуючи справу Майдану, заявляли про 4,7 тис. злочинів і лише дев'ять ув'язнених.

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