В центре столицы начали собираться на факельное шествие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Участники запланированного факельного шествия из центра Киева к зданию Министерства внутренних дел Украины к 5-й годовщине разгона Евромайдана начали сбор на Майдане Независимости, передает корреспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правоохранительных органах до сих пор работают 33 подозреваемых в преступлениях против Майдана
Анонсированное факельного-фаерное шествие к Министерству внутренних дел организуется с требованием "конкретных результатов расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана".
Добавим, в ночь на 30 ноября произошел силовой разгон мирного протеста - Евромайдана - на Майдане Незалежности в Киеве.
Напомним, в ГПУ, комментируя дело Майдана, заявляли о 4,7 тыс. преступлений и только девять заключенных.