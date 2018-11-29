К МВД двинулаось факельное шествие к годовщине разгона Евромайдана
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В центре Киева началось факельное шествие активистов, посвященное 5-ой годовщине разгона Евромайдана. Об этом сообщает корреспондент УНН с места события.
С Майдана Независимости несколько десятков активистов двинулись вдоль аллеи Небесной Сотни, где у одноименного монумента организаторы провели импровизированный митинг. Они подчеркнули, что хотят напомнить власти о нерасследованности преступлений на Майдане.
Как сообщал УНН, в центре Киева 29 ноября начали собираться на факельное шествие, согласно анонсу, к зданию Министерства внутренних дел Украины.
В полиции заверили, что на факельном шествии в столице достаточно правоохранителей.