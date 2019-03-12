Учасникам програми "теплих кредитів" відшкодують до 70% вартості опалювального обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Бюджет відшкодує учасникам програми "теплих кредитів" до 70% вартості опалювального обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.
"Укргазбанк" пропонує звертатися за кредитами усім, хто планує підвищити енергоефективність домогосподарства.
Учасники програми "теплих кредитів" отримають 20% відшкодування вартості твердопаливних котлів і 35% відшкодування утеплення приватних будинків.
ОСББ в разі взяття кредиту отримає 40-70% відшкодування витрат.
Також додаткове відшкодування можна отримати від органів місцевої влади.
Цьогоріч понад 200 сімей взяли в "Укргазбанку" "теплих кредитів" на 8 млн грн. З них лише 200 тис. витратили на котли, а решту коштів - на утеплення приватних будинків.
Як повідомляв УНН, цьогоріч у Києві проведено вже п’ятий конкурс проектів із реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, у яких створені ОСББ та ЖБК.
Нагадаємо, на "теплі кредити" у регіонах виділили вже 100 млн грн.