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Учасникам програми "теплих кредитів" відшкодують до 70% вартості опалювального обладнання

Учасникам програми "теплих кредитів" відшкодують до 70% вартості опалювального обладнання

Київ • УНН

 • 9548 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Бюджет відшкодує учасникам програми "теплих кредитів" до 70% вартості опалювального обладнання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Укргазбанк" пропонує звертатися за кредитами усім, хто планує підвищити енергоефективність домогосподарства.

Учасники програми "теплих кредитів" отримають 20% відшкодування вартості твердопаливних котлів і 35% відшкодування утеплення приватних будинків.

ОСББ в разі взяття кредиту отримає 40-70% відшкодування витрат.

Також додаткове відшкодування можна отримати від органів місцевої влади.

Цьогоріч понад 200 сімей взяли в "Укргазбанку" "теплих кредитів" на 8 млн грн. З них лише 200 тис. витратили на котли, а решту коштів - на утеплення приватних будинків.

Як повідомляв УНН, цьогоріч у Києві проведено вже п’ятий конкурс проектів із реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, у яких створені ОСББ та ЖБК. 

Нагадаємо, на "теплі кредити" у регіонах виділили вже 100 млн грн. 

Українські Національні Новини

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