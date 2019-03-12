Участникам программы "теплых кредитов" возместят до 70% стоимости отопительного оборудования
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Бюджет возместит участникам программы "теплых кредитов" до 70% стоимости отопительного оборудования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
"Укргазбанк" предлагает обращаться за кредитами всем, кто планирует повысить энергоэффективность домохозяйства.
Участники программы "теплых кредитов" получат 20% возмещения стоимости твердотопливных котлов и 35% возмещения средств за утепление частных домов.
ОСМД в случае взятия кредита получит 40-70% возмещения затрат.
Также дополнительное возмещение можно получить от органов местной власти.
В этом году более 200 семей взяли у "Укргазбанка" "теплые кредиты" на 8 млн грн. Из них только 200 тыс. потратили на котлы, а остальные средства - на утепление частных домов.
Как сообщал УНН, в этом году в Киеве проведено уже пятый конкурс проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах города Киева, в которых созданы ОСМД и ЖСК.
Напомним, на "теплые кредиты" в регионах выделили уже 100 млн грн.