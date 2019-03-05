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На умовах програми співфінансування 70/30 було реалізовано понад 300 енергоефективних проектів – КМДА

На умовах програми співфінансування 70/30 було реалізовано понад 300 енергоефективних проектів – КМДА

Київ • УНН

 • 5914 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У поточному році у Києві проведено вже п’ятий конкурс проектів із реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, у яких створені ОСББ та ЖБК. Протягом чотирьох попередніх років на умовах співфінансування (70/30) у київських багатоповерхівках реалізовано понад 300 енергоефективних проектів. У поточному році за результатами проведення конкурсу конкурсна комісія ухвалила рішення про визнання переможцями 168 ОСББ/ЖБК, роботи на об’єктах переможців 2019 року будуть виконуватись у межах наявних бюджетних призначень. Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

"З кожним роком кількість учасників конкурсу енергоефективних проектів, які реалізуються на умовах співфінансування (70/30), у будинках ОСББ/ЖБК стрімко зростає. Розуміючи переваги механізму співфінансування, все більше співвласників прагнуть скористатись можливістю на вигідних умовах зробити свій будинок енергоефективним та відповідно значно зменшити розмір комунальних платежів. Якщо у 2015 році ми починали із 16 учасників конкурсу, то в минулому році було вже 119 переможців, а в поточному році, як я вже казав, маємо 168 ОСББ/ЖБК, які на конкурсних засадах отримали можливість реалізувати свої енергоефективні проекти", – зазначив Дмитро Науменко.

Разом із тим, директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури зауважив, що у Києві є такі активні ОСББ, які вже неодноразово беруть участь у міському конкурсі, паралельно користуються Урядовою програмою «теплих кредитів» і часто суміщають ці два механізми.

"На певні види робіт, які учасники мають виконати на умовах міського конкурсу (внесок 30%), ОСББ/ЖБК беруть "теплий кредит", сума якого потім відшкодовується із державного бюджету у розмірі 40%, і таким чином за мінімальний внесок співвласники запроваджують у власних будинках різні види енергоефективних робіт та досягають максимальних показників економії", – підкреслив Дмитро Науменко.

Також він повідомив, що відповідно до Положення про Конкурс, проектів із реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, у яких створені ОСББ/ЖБК, на умовах співфінансування можна здійснити 9 видів робіт, які дозволяють економити від 10 до 60% теплової енергії.

"Надзвичайно високі результати економії дають встановлені індивідуальні теплові пункти, вони дозволяють скоротити споживання енергоресурсів на 40-60%. Також високих показників економії дозволяє досягти утеплення фасадів, заміна вікон та дверей на енергоощадні в місцях загального користування, теплоізоляція та капітальний ремонт дахів і підвальних перекриттів, завдяки таким видам робіт залежно від характеристик будівлі економія обсягів споживання енергоресурсів може складати від 20 до 60%, а, наприклад, заміна освітлювальних приладів на енергоефективні дозволяє економити близько 10-15% електроенергії", – повідомив Дмитро Науменко.

Із його слів, усі види робіт, які виконуються в рамках конкурсу, є ефективними, а першочерговість їх проведення слід обирати виходячи із проблем будинку, краще всього для виявлення тепловтрат проводити енергоаудит. Найбільшого економічного ефекту можна досягти застосовуючи комплексний підхід до термомодернізації будинків.

"Конкурс на наступний рік стартуватиме у кінці поточного року, проте тим, хто хоче стати його учасником, не варто зволікати і вже зараз починати готувати проекти, приймати відповідні рішення на загальних зборах тощо, бо час плине швидко і часто співвласники через брак часу або допущені помилки втрачають можливість реалізувати у своїх будинках енергоефективні проекти. До речі, у поточному році Комісія відхилила, як такі, що не відповідали критеріям відбору, конкурсні пропозиції (проекти) 16 ОСББ та ЖБК", – наголосив Дмитро Науменко.

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