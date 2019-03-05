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На условиях программы софинансирования 70/30 было реализовано более 300 энергоэффективных проектов - КГГА

Киев  •  УНН

 • 5912 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В текущем году в Киеве проведено уже пятый конкурс проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах города Киева, в которых созданы ОСМД и ЖСК. В течение четырех предыдущих лет на условиях софинансирования (70/30) в киевских многоэтажках реализовано более 300 энергоэффективных проектов. В текущем году по результатам проведения конкурса конкурсная комиссия приняла решение о признании победителями 168 ОСМД / ЖСК, работы на объектах победителей 2019 будут выполняться в пределах имеющихся бюджетных назначений. Об этом сообщил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С каждым годом количество участников конкурса энергоэффективных проектов, реализуемых на условиях софинансирования (70/30), в домах ОСМД / ЖСК стремительно растет. Понимая преимущества механизма софинансирования, все больше совладельцев стремятся воспользоваться возможностью на выгодных условиях сделать свой дом энергоэффективным и соответственно значительно уменьшить размер коммунальных платежей. Если в 2015 году мы начинали с 16 участников конкурса, то в прошлом году было уже 119 победителей, а в текущем году, как я уже говорил, есть 168 ОСМД / ЖСК, которые на конкурсной их основе получили возможность реализовать свои энергоэффективные проекты ", - отметил Дмитрий Науменко.

Вместе с тем, директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры заметил, что в Киеве есть такие активные ОСМД, которые уже неоднократно участвуют в городском конкурсе, параллельно пользуются Правительственной программе «теплых кредитов» и часто совмещают эти два механизма.

"На определенные виды работ, которые участники должны выполнить на условиях городского конкурса (вклад 30%), ОСМД / ЖСК берут" теплый кредит ", сумма которого затем возмещается из государственного бюджета в размере 40%, и таким образом минимального взноса совладельцы вводят в собственных домах различные виды энергоэффективных работ и достигают максимальных показателей экономии ", - подчеркнул Дмитрий Науменко.

Также он сообщил, что в соответствии с Положением о Конкурсе, проектов по реализации энергоэффективных мероприятий в жилых домах города Киева, в которых созданы ОСМД / ЖСК, на условиях софинансирования можно осуществить 9 видов работ, которые позволяют экономить от 10 до 60% тепловой энергии.

"Чрезвычайно высокие результаты экономии дают установлены индивидуальные тепловые пункты, они позволяют сократить потребление энергоресурсов на 40-60%. Также высоких показателей экономии позволяет достичь утепление фасадов, замена окон и дверей на энергосберегающие в местах общего пользования, теплоизоляция и капитальный ремонт крыш и подвальных перекрытий , благодаря таким видам работ в зависимости от характеристик здания экономия объемов потребления энергоресурсов может составлять от 20 до 60%, а, например, замена осветительных приборов на е нергоефективни позволяет экономить около 10-15% электроэнергии ", - сообщил Дмитрий Науменко.

С его слов, все виды работ, выполняемых в рамках конкурса, являются эффективными, а первоочередность их проведения следует выбирать исходя из проблем дома, лучше всего для выявления теплопотерь проводить энергоаудит. Наибольшего экономического эффекта можно достичь применяя комплексный подход к термомодернизации домов.

"Конкурс на следующий год стартует в конце текущего года, однако тем, кто хочет стать его участником, не стоит медлить и уже сейчас начинать готовить проекты, принимать соответствующие решения на общем собрании и т.п., поскольку время течет быстро и часто совладельцы за нехватки времени или допущены ошибки теряют возможность реализовать в своих домах энергоэффективные проекты. Кстати, в текущем году Комиссия отклонила, как такие, которые не соответствовали критериям отбора, конкурсные предложения (проекты) 16 ОСМД и ЖСК ", - подчеркнул Дмитрий Науменко.

Украинские Национальные Новости

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