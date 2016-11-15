Учасника злочинної групи затримали на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Правоохоронці затримали учасника організованої злочинної групи, яка навесні цього року скоїла напад на автозаправку в місті Носівка Чернігівської області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.
Так, навесні цього року злочинна група напала на заправку в місті Носівка. Під час нападу власнику заправки було завдано тілесних ушкоджень, зловмисники відібрали у нього травматичний пістолет та близько 100 тисяч гривень.
Поліцейські “за гарячими слідами” встановили всіх учасників злочинної групи, яка скоїла напад, трьох з них вдалося затримати. Четвертий півроку переховувався від поліцейських.
Встановлено, що 30-річний житель Носівки довгий час переховувався і кочував по всій Україні. Отримавши оперативну інформацію, що підозрюваний з’явився на території району, правоохоронці вистежили зловмисника та затримали його.
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Затриманий в минулому вже відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинення різного роду злочинів. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.