Участника преступной группы задержали в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правоохранители задержали участника организованной преступной группы, которая весной этого года совершила нападение на автозаправку в городе Носовка Черниговской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Черниговской области.
Так, весной этого года преступная группа напала на заправку в городе Носовка. Во время нападения владельцу заправки были нанесены телесные повреждения, злоумышленники отобрали у него травматический пистолет и около 100 тыс. гривен.
Полицейские "по горячим следам" установили всех участников преступной группы, которая совершила нападение, трое из них удалось задержать. Четвертый полгода скрывался от полицейских.
Установлено, что 30-летний житель Носовки долгое время скрывался и кочевал по всей Украине. Получив оперативную информацию, что подозреваемый появился на территории района, правоохранители выследили злоумышленника и задержали его.
По данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Задержанный в прошлом уже отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение различного рода преступлений. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.