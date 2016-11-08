Учасник АТО, інвалід І групи отримає будинок на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. На другому засіданні комісії з питань здійснення заходів щодо закупівлі житла для сімей загиблих військовослужбовців, інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, для осіб, які брали участь в АТО та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональну можливість нижніх кінцівок, було прийнято рішення щодо придбання учаснику АТО-інваліду І групи Грищенку О.В. житлового будинку в селі Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області. Про це поінформували у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, передає УНН.
Як повідомив заступник голови ОДА Едуард Гугнін, на 1 листопада у списку осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, у Запорізькій області залишається лише Грищенко Олексій Володимирович — інвалід І групи, який з 14 квітня перебуває на квартирному обліку в Костянтинівській сільській раді Мелітопольського району, і бажає, щоб йому придбали приватний будинок.