Участник АТО, инвалид I группы получит дом в Запорожье

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. На втором заседании комиссии по вопросам осуществления мероприятий по закупке жилья для семей погибших военнослужащих, инвалидов I-II группы из числа военнослужащих, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, для лиц, которые принимали участие в АТО и / или в обеспечении ее проведения и потеряли функциональную возможность нижних конечностей, было принято решение о приобретении участнику АТО-инвалиду I группы Грищенко О.В. жилого дома в селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, передает УНН.