Убивство Гандзюк: прокуратура досліджує економічні чинники
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У кримінальному провадженні про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк досліджуються й економічні чинники. Про це написала у Twitter прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“У кримінальному провадженні про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк досліджуються й економічні чинники, які сформували умисел у підозрюваних на вчинення злочину”, — написала прес-секретар.
Зазначимо, Парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування вбивства Катерини Гандзюк і нападів на громадських активістів у вівторок, 14 травня, провело закрите засідання.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.