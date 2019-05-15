Убийство Гандзюк: прокуратура исследует экономические факторы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В уголовном производстве об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк исследуются и экономические факторы. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"В уголовном производстве об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк исследуются и экономические факторы, которые сформировали умысел у подозреваемых на совершение преступления", - написала пресс-секретарь.
Отметим, Парламентская временная следственная комиссия по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на общественных активистов во вторник, 14 мая, провела закрытое заседание.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.