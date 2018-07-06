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У зятя президента Грузії стріляли в Тбілісі

У зятя президента Грузії стріляли в Тбілісі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У Тбілісі стріляли в зятя президента Грузії Міндія Гогочурі, з пораненнями в ногу він госпіталізований. Про це повідомляє Грузія Онлайн, передає УНН.

Міндія Гогочурі отримав чотири кульових поранення в області стегна і гомілки, всі вони наскрізні. У Республіканській лікарні йому провели операцію.

За інформацією лікаря, стан пацієнта стабільний. Опитати його можна буде після того, як він буде переведений з реанімації в палату.

Поки невідомо, хто поранив Міндію Гогочурі. Правоохоронці ще нікого не затримали. Розпочато слідство.

Нагадаємо, громадянин Грузії вдарив ножем відвідувача монастиря на Закарпатті.

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