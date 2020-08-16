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У ЗСУ зареєстровано 33 нових випадки зараження коронавірусом

У ЗСУ зареєстровано 33 нових випадки зараження коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. За минулу добу зареєстровано 33 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у лавах Збройних сил України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Командування медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 16 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 429 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 767 осіб, летальних випадків — 6.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 733 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 109 осіб.

За минулу добу зареєстровано 33 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Командування також повідомляє, що з числа хворих у закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” — 6 осіб, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону — 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону — 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 23 особи (Львівська область — 3 військовослужбовця та 2 працівника ЗС України, Київська область — 10 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України, Одеська область — 1 військовослужбовець та Житомирська — 2 працівника ЗС України).

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