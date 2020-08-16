В ВСУ зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. За прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19 в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Командование медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 16 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 429 человек.
Всего за время пандемии выздоровели - 767 человек, летальных исходов - 6.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 733 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 109 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении.
Командование также сообщает, что из числа больных в учреждениях здравоохранения находится 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 человек, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащего, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащего, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 23 человека (Львовская область - 3 военнослужащего и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 10 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий и Житомирская - 2 работника ВС Украины).