У ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано 48 нових випадків захворювання на коронавірус та один летальний випадок від ускладнень викликаних COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
Цитата
"Станом на 10.00 04 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2972 особи.
Нажаль, у Збройних Силах України зареєстровано ще один летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що працівник ЗС України з 4.03.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у Хмельницькому військовому госпіталі. Не зважаючи на проведену терапію 03.04.2021 стан його здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна була зафіксована 03.04.2021. Інформація про зазначений випадок надійшла до Командування Медичних Збройних Сил у ввечері 03.04.2021 року.
Зазначається, що всього за час пандемії одужало 19 047 осіб, летальних випадків 66.
На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 970 осіб.
За минулу добу зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 26 895 осіб отримали 1 дозу вакцини.
З них 2 542 військових медика.
За минулу добу проти COVID-19 щеплено 250 осіб.
Доповнення
В Україні станом на 4 квітня зафіксовано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби. Високий показник госпіталізацій за добу — 5 545 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.