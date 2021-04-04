В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 48 новых случаев заболевания коронавирусом и один летальный случай от осложнений вызванных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.
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"По состоянию на 10.00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 972 человека.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что работник ВС Украины с 4.03.2021 находился на стационарном лечении в Хмельницком военном госпитале. Несмотря на проводимую терапию 03.04.2021 состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть была зафиксирована 03.04.2021. Информация об указанном случае поступила к Командованию Медицинских Вооруженных Сил вечером 03.04.2021 года.
Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели 19 047 человек, летальных случаев 66.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 970 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 26 895 человек получили 1 дозу вакцины.
Из них 2 542 военных медика.
За минувшие сутки на COVID-19 привито 250 человек.
Дополнение
В Украине по состоянию на 4 апреля зафиксировано 13 738 новых случаев коронавирусной болезни. Высокий показатель госпитализаций за сутки - 5 545 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.