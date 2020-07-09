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У ЗСУ за добу виявили 6 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У Збройних Силах України, станом на 10:00 9 липня, на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 154 особи, за минулу добу зареєстровано 6 нових випадків. Про це інформує командування Медичних сил Збройних Сил України, передає УНН.

"Станом на 10:00 9 липня у Збройних Силах України хворіють 154 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 406 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 565 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 259 осіб. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них 4 військовослужбовці (Київська область – 2, Одеська – 1 і Хмельницька – 1) та 2 працівники ЗС України (Київська та Житомирська область) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.

"Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - резюмували військові медики.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Держприкордонслужбі за добу зафіксовано 3 випадки інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.

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