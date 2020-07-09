У Держприкордонслужбі за добу зафіксовано 3 випадки інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Держприкордонслужбі за добу підтвердили три нові випадки інфікування коронавірусом, загалом виявлено 117 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"Минулої доби підтверджено три нових випадки інфікування (коронавірусом - ред.) прикордонників. Також надійшли результати тестів працівниці відомства з Львівщини, яка, на жаль, померла минулого тижня у лікарні. У 65-річної жінки були супутні хвороби, а ПЛР-тестування підтвердило коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 9 липня за результатами тестування військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України зафіксовано 117 позитивних тестів на COVID-19.
"Із загальної кількості військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.), одужали 81, ще 34 особи продовжують лікуватися – 13 стаціонарно та 21 – амбулаторно. На жаль, зафіксовано два летальних випадки. Також під контролем медиків наразі знаходяться понад 120 прикордонників, які контактували з хворими", - повідомляють у ДПСУ.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.