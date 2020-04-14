У ЗСУ нових випадків COVID-19 не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На ранок 14 квітня у Збройних силах України нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 не зареєстровано. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"На 7:00 14 квітня у Збройних Силах України нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 не зареєстровано. Усього обліковано 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них 1 людина одужала та 1 летальний", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на ізоляції в тому числі самоізоляції перебуває – 227 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 32 осіб.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 - летальні.