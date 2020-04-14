В ВСУ новых случаев COVID-19 не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На утро 14 апреля в Вооруженных силах Украины новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 не зарегистрировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"На 7:00 14 апреля в Вооруженных Силах Украины новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 не зарегистрировано. Всего учтено 19 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на изоляции в том числе самоизоляции находится - 227 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 32 человека.
Напомним, в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 - летальные.