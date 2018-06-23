У зоні відчуження затримали втікача з карабіном

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КИЇВ. 23 червня. УНН. На півночі Київської області поблизу територій зони відчуження ЧАЕС прикордонники Житомирського загону затримали чоловіка зі зброєю. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

“22 червня ввечері, прикордонники відділу „Іванків“ Житомирського загону в безпосередній близькості до тилової межі зони відчуження, в межах контрольованого прикордонного району виявили особу з карабіном та набоями до нього”, — йдеться у повідомленні.

Так, реалізовуючи попередньо оперативну інформацію від оперативних підрозділів, прикордонний наряд неподалік села Карпилівка, що на Київщині, виявив чоловіка, який помітивши охоронців кордону почав тікати та на неодноразові законні вимоги зупинитися не реагував. Невдовзі, в ході переслідування, прикордонники наздогнали особу та провели заходи щодо її затримання.

Під час огляду у громадянина було виявлено мисливський карабін “Вулкан” та 15 набої калібру 7,62 міліметрів. Як з’ясувалось, чоловік тікав не просто так, адже жодних дозвільних документів у правопорушника, яким виявився 54-річний житель Києва, не було.

На місце події прикордонники викликали співробітників Національної поліції в Київській області, які провели відповідні заходи щодо вилучення зброї та боєприпасів. У діях затриманого вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 263 КК України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.

Поряд з цим на громадянина складено процесуальні документи за статтею 185-10 КУпАП “Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону”, рішення по яким прийме суд.

Нагадаємо, 22 червня прикордонники поблизу лінії зіткнення на Луганщині вилучили схованку зброї та боєприпасів.

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