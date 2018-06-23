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В зоне отчуждения задержали беглеца с карабином

В зоне отчуждения задержали беглеца с карабином

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. На севере Киевской области поблизости с териториями зоны отчуждения ЧАЭС пограничники Житомирского отряда задержали мужчину с оружием. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“22 июня вечером пограничники отдела ”Иванков“ Житомирского отряда в непосредственной близости к тыловой границы зоны отчуждения, в пределах контролируемого пограничного района обнаружили человека с карабином и патронами к нему”, — говорится в сообщении.

Так, реализуя предварительно оперативную информацию от оперативных подразделений, пограничный наряд возле села Карпиловка Киевской области, обнаружил мужчину, который заметив охранников границы побежал и на неоднократные законные требования остановиться не реагировал. Вскоре, в ходе преследования пограничники догнали неустановленное лицо и провели мероприятия по его задержания.

При осмотре у гражданина был обнаружен охотничий карабин “Вулкан” и 15 патронов калибра 7,62 миллиметров. Как выяснилось, мужчина бежал не просто так, ведь никаких разрешительных документов у правонарушителя, которым оказался 54-летний житель Киева, не было.

На место происшествия пограничники вызвали сотрудников Национальной полиции в Киевской области, которые провели соответствующие мероприятия по изъятию оружия и боеприпасов. В действиях задержанного усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”.

Наряду с этим на гражданина были составлены процессуальные документы по статье 185-10 КУоАП “Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы”, решение по которым примет суд.

Напомним, 22 июня пограничники вблизи линии соприкосновения в Луганской изъяли тайник оружия и боеприпасов.

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