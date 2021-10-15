У зоні ООС немає обмежень для українських військових щодо відкриття вогню у відповідь – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У зоні ООС немає обмежень для українських військових щодо відкриття вогню у відповідь на обстріл їхніх позицій. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, в ефірі програми “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.
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“Нібито наші військові не відповідають агресору — це не відповідає дійсності. На сьогодні ніяких команд не треба, командир особисто приймає рішення і вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні сили”, — розповів Данілов.
Доповнення
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку бойовиків та російських гібридних військ на Донбасі.
Від початку доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.