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У зоні ООС немає обмежень для українських військових щодо відкриття вогню у відповідь – Данілов

Київ • УНН

 • 35387 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У зоні ООС немає обмежень для українських військових щодо відкриття вогню у відповідь на обстріл їхніх позицій. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, в ефірі програми “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Нібито наші військові не відповідають агресору — це не відповідає дійсності. На сьогодні ніяких команд не треба, командир особисто приймає рішення і вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні сили”, — розповів Данілов.

Доповнення

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку бойовиків та російських гібридних військ на Донбасі.

Від початку доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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