У зоні ООС немає обмежень для українських військових щодо відкриття вогню у відповідь – Данілов

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“Нібито наші військові не відповідають агресору — це не відповідає дійсності. На сьогодні ніяких команд не треба, командир особисто приймає рішення і вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні сили”, — розповів Данілов.

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Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку бойовиків та російських гібридних військ на Донбасі.

Від початку доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.