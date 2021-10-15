В зоне ООС нет ограничений для украинских военных об открытии ответного огня - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В зоне ООС нет ограничений для украинских военных об открытии огня в ответ на обстрел их позиций. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, передает корреспондент УНН.
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“Якобы наши военные не соответствуют агрессору — это не соответствует действительности. На сегодня никаких команд не надо, командир лично принимает решения и огонь открывается при каждом нападении на наши вооруженные силы”, - рассказал Данилов.
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Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск в Донбассе.
С начала суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, в частности с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.