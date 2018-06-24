У Зімбабве скоєно замах на президента країни

"Інцидент стався в місті Булавайо, де президент виступав на мітингу. В даний час глава держави перебуває в безпеці. Поки невідомий вибуховий пристрій здетонував в декількох дюймах від глави держави, постраждали кілька співробітників служби безпеки", - наводить агентство слова прес-секретаря президента.



Сам же президент зазначив, що він "звик до цих спроб", зазначивши, що він був отруєний на мітингу за межами Булавайо в серпні минулого року, коли все ще був віце-президентом.



Як повідомляв УНН, дії зімбабвійських військових, які привели до відставки Роберта Мугабе з поста президента, були законними. Таке рішення виніс Верховний суд Зімбабве в суботу, 25 листопада. Згідно з постановою суду, армія діяла відповідно до конституції, щоб запобігти протиправному приходу до влади людей з оточення Мугабе.

Нагадаємо, 21 листопада Президент Зімбабве Роберт Мугабе оголосив про свою відставку. Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе і його дружина отримали імунітет від кримінального переслідування і довічну пенсію.