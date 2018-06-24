В Зимбабве совершено покушение на президента страны

"Инцидент произошел в городе Булавайо, где президент выступал на митинге. В настоящее время глава государства находится в безопасности. Пока неопознаное взрывное устройство сдетонировало в нескольких дюймах от главы государства, пострадали несколько сотрудников службы безопасности", - приводит агентство слова пресс-секретаря президента.



Сам же президент отметил, что он "привык к этим попыткам", отметив, что он был отравлен на митинге за пределами Булавайо в августе прошлого года, когда все еще был вице-президентом.



Как сообщал УНН, действия зимбабвийских военных, которые привели к отставке Роберта Мугабе с поста президента, были законными. Такое решение вынес Верховный суд Зимбабве в субботу, 25 ноября. Согласно постановлению суда, армия действовала в соответствии с конституцией, чтобы предотвратить противоправному прихода к власти людей из окружения Мугабе.

Напомним, 21 ноября Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил о своей отставке . Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе и его жена получили иммунитет от уголовного преследования и пожизненную пенсию.