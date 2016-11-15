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У ЖК "Scandia" зібрано кращі еко-проекти

У ЖК "Scandia" зібрано кращі еко-проекти

Київ • УНН

 • 7948 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У новому житловому комплексі "Scandia" зібрані кращі скандинавські практики по застосуванню еко-проектів, повідомляє УНН.

"Це - роздільний збір сміття, фреш і еко-магазини з фермерської їжею, артезіанська вода прямо з крана. Що стосується збору, сортування та вивезення сміття - на даному етапі команда проекту розглядає два варіанти: сортування на ЖК і вивезення або вивезення, сортуванню за межами ЖК. Для цього будуть застосовуватися контейнери заглибленого типу, вивезення, санобробка і мийка спеціалізованою організацією", - повідомили в ЖК "Scandia".

Як раніше повідомляв УНН, один з найбільших житлових комплексів — ЖК “Scandia” будують у Броварах за скандинавською філософією.

Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.

Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, також заплановано власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.

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