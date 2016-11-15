У ЖК "Scandia" зібрано кращі еко-проекти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У новому житловому комплексі "Scandia" зібрані кращі скандинавські практики по застосуванню еко-проектів, повідомляє УНН.
"Це - роздільний збір сміття, фреш і еко-магазини з фермерської їжею, артезіанська вода прямо з крана. Що стосується збору, сортування та вивезення сміття - на даному етапі команда проекту розглядає два варіанти: сортування на ЖК і вивезення або вивезення, сортуванню за межами ЖК. Для цього будуть застосовуватися контейнери заглибленого типу, вивезення, санобробка і мийка спеціалізованою організацією", - повідомили в ЖК "Scandia".
Як раніше повідомляв УНН, один з найбільших житлових комплексів — ЖК “Scandia” будують у Броварах за скандинавською філософією.
Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.
Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, також заплановано власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.