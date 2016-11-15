В ЖК "Scandia" собраны лучшие эко-проекты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В новом жилом комплексе "Scandia" собраны лучшие скандинавские практики по применению эко-проектов, сообщает УНН.
"Это - раздельный сбор мусора, фреш и эко-магазины с фермерской едой, артезианская вода прямо из крана. Что касается сбора, сортировки и вывоза мусора - на данном этапе команда проекта рассматривает два варианта: сортировка на ЖК и вывоз или вывоз и сортировка за пределами ЖК. Для этого будут применяться контейнеры заглубленного типа, вывоз, санобработка и мойка будут осуществляться специализированной организацией", - сообщили в ЖК "Scandia".
Как ранее сообщал УНН, один из крупнейших жилых комплексов - ЖК "Scandia" строят в Броварах применяя скандинавскую философию.
Общая площадь застройки достигнет 80 га и предусматривает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.
Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, также запланирована собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.