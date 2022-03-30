У Житомирській області комендантська година розпочинатиметься пізніше
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Відсьогодні, 30 березня, у Житомирській області комендантська година буде починатися на годину пізніше. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає УНН.
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Комендантська година в регіоні буде розпочинатиметься на годину пізніше. Вона триватиме від 21:00 до 6:00 ранку.
Протягом цього часу для громадян діють певні обмеження, необхідні задля їхньої безпеки. У визначений час мешканцям області необхідно залишатися вдома, а в разі спрацювання сигналу тривоги спуститися в укриття.
Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну для цього перепустку. Правопорушників правоохоронці будуть притягувати до відповідальності.
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