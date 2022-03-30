В Житомирской области комендантский час будет начинаться позже
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. С сегодняшнего дня, 30 марта, в Житомирской области комендантский час будет начинаться на час позже. Об этом сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНН.
Детали
Комендантский час в регионе будет будет начинаться на час позже. Он продлится с 21:00 до 6:00 утра.
В течение этого времени для граждан действуют определенные ограничения, необходимые для их безопасности. В определенное время жителям области нужно оставаться дома, а в случае срабатывания сигнала тревоги спуститься в укрытие.
Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, которые имеют специальный для этого пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности.
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