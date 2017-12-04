У Житомирі викрили компанію, яка ухилялась від сплати 3, 5 млн грн податків

“В рамках проведення операції „Рубіж-2017“ та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено одну із компаній області, що займається оптовою торгівлею одягом та взуттям, службові особи якої протягом 2015-2016 рр. ввозили на митну територію України товари поза митним контролем. У подальшому товар реалізовували без відображення у звітності. При цьому фігуранти використовували в т.ч. реквізити підконтрольних ФОП. Такі дії призвели до ухилення від сплати 3,5 млн грн податків”, — повідомляють податківці.

В ході обшуку було виявлений брендовий одяг вартістю 3 млн гривень, чорнові записи та комп’ютерну техніку, які містять інформацію, що підтверджує незаконну діяльність фірми. Окрім того було вилучено печатку СГД — нерезидента із Великобританії.

Нагадаємо, 28 листопада Київському підприємцю повідомили про підозру у несплаті 75 млн грн податків.