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В Житомире разоблачили компанию, которая уклонялась от уплаты 3,5 млн грн налогов

В Житомире разоблачили компанию, которая уклонялась от уплаты 3,5 млн грн налогов

Киев  •  УНН

 • 13884 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Компанию, которая контрабандой ввозила в Украину брендовую одежду и уклонилась от налогов на сумму 3,5 млн грн, разоблачили житомирские налоговики. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины, передает УНН.

“В рамках проведения операции „Рубеж-2017“ и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена ​​одна из компаний области, которая занимается оптовой торговлей одеждой и обувью, должностные лица которой в течение 2015-2016 гг. ввозили на таможенную территорию Украины товары вне таможенного контроля. В дальнейшем товар реализовывали без отражения в отчетности. При этом фигуранты использовали в т.ч. реквизиты подконтрольных ФОП. Такие действия привели к уклонению от уплаты 3,5 млн грн налогов”, — сообщают налоговики.

В ходе обыска было обнаружено брендовую одежду стоимостью 3 млн гривен, черновые записи и компьютерную техинику, содержащие информацию, подтверждающую незаконную деятельность фирмы. Кроме того были изъяты печать СХД — нерезидента из Великобритании.

Напомним, 28 ноября Киевском предпринимателю сообщили о подозрении в неуплате 75 млн грн налогов.

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