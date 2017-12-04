В Житомире разоблачили компанию, которая уклонялась от уплаты 3,5 млн грн налогов

“В рамках проведения операции „Рубеж-2017“ и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена ​​одна из компаний области, которая занимается оптовой торговлей одеждой и обувью, должностные лица которой в течение 2015-2016 гг. ввозили на таможенную территорию Украины товары вне таможенного контроля. В дальнейшем товар реализовывали без отражения в отчетности. При этом фигуранты использовали в т.ч. реквизиты подконтрольных ФОП. Такие действия привели к уклонению от уплаты 3,5 млн грн налогов”, — сообщают налоговики.

В ходе обыска было обнаружено брендовую одежду стоимостью 3 млн гривен, черновые записи и компьютерную техинику, содержащие информацию, подтверждающую незаконную деятельность фирмы. Кроме того были изъяты печать СХД — нерезидента из Великобритании.

Напомним, 28 ноября Киевском предпринимателю сообщили о подозрении в неуплате 75 млн грн налогов.