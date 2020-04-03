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У Зеленського запевняють, що в Україні достатньо ПЛР-тестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні достатньо ПЛР-тестів. Про це сказав секретар Координаційної ради з протидії коронавірусу COVID-19 Кирило Тимошенко під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Зараз ПЛР-тестів достатньо", - сказав Тимошенко.

Він додав, що в ПЛР-тести виготовлятимуть в Україні, крім того вони замовляють в Китаї та Південні Кореї.

При цьому Тимошенко сказав, що наразі заново налагоджується система діагностування й закуповується обладнання.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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